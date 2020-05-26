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Manisa'da iki sokakta daha karantina sona erdi

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesinde 11 Mayıs’ta karantinaya alınan iki sokakta karantinanın sona erdiği açıklandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesinde 11 Mayıs'ta karantinaya alınan iki sokakta karantinanın sona erdiği açıklandı.


Manisa'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesinde 14 günlük karantinaya alınan iki sokaktaki karantinanın dün itibariyle sona erdiği açıklandı.


Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi 19. ve 21'inci sokaklarda 11.05.2020 tarihinde başlatılan karantina uygulaması, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.05.2020 tarihli ve 2020/05-16 sayılı kararı gereğince 25.05.2020 tarihi saat 16.00 itibari ile sonlandırılmıştır.” denildi.

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