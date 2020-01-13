Manisa'da iki tır çarpıştı, yol savaş alanına döndü

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki tır, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, savaş alanına dönen yolu açmak için ekipler seferber oldu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula'dan İzmir'e giden Cuma Tufan idaresindeki 34 HE 9662 plakalı tır, aynı yönde seyreden Güzel Şimşek idaresindeki 64 FL 227 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan tırlardan biri sağ şeritte kalırken, arkadan çarpan tır ise sol şeritte bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sebebiyle D300 karayolu adeta savaş alanına döndü. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, tırın parçaları ve dökülen mazotlar karayoluna saçıldı.

Kapanan karayolunun İzmir istikametinde ekipler adeta seferber oldu. Hurdaya dönen tırdan dökülen mazotla kayganlaşan yolda başka bir kaza yaşanmaması için seferber olan karayolları ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekiplerine Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri de yardım etti. Eline süpürge ile kürekleri alan polisler, karayolları ekiplerinin kumlama çalışması yaptığı yolda mazot dökülen bölümü temizledi. Kaza sebebiyle yaklaşık 2 saat trafik ara ara seyrederken, kazaya karışan tırların yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.