Manisa'da il güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

Valilik Brifing Salonu'nda Vali Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; 1 inci Eğitim Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan, Vali Yardımcısı Volkan Köksal, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy katıldı. İl merkezi ve ilçelerin genel asayiş durumları hakkında bilgi almak amacıyla yapılan toplantıda Vali Ahmet Deniz, “Manisa'daki huzur ortamını devam ettirmek, vatandaşlarımızın rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak en temel görevlerimizden. Güvenlik birimlerimiz, diğer kurumlarımızla birlikte gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak şehrimizde ki huzur ortamını korumak için gece gündüz çalışıyorlar” dedi.

İl güvenlik ve asayiş toplantısında; okul güvenliği, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular değerlendirilerek alınması gereken önlemler ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar görüşüldü.