Manisa'da İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Manisa İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılışında bilgi veren Vali Deniz, “2019 yılı birinci dönem Ocak, Şubat, Mart yatırımcı dönem raporuna göre ilimizde 318 kamu yatırım projesi uygulandığı, bunların toplam tutarının 5 milyar 180 milyon TL. olduğu anlaşılmıştır. Projeler için önceki yıllardan 1 milyar 589 milyon TL. harcama yapılmış, bu projeleri 2019 yılı için toplam 785 milyon TL. ödenek ayrılmıştır. Dönem sonu itibari ile 141 milyon TL ödenek harcanarak % 18 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Bu projelerin 15'inin tamamlandığı, 194'ünün devam etmekte olduğu, 24'ünün ihale aşamasına getirildiği ve 85 projeye ise henüz başlanamadığı tespit edilmiştir. Başlanamayan projelerin, başlanmama sebepleri; arsa, ödenek ve hukuki sorunlar olduğu görülmüştür” dedi.

İl Yatırım Koordinasyon projelerinin takibine de değinen Vali Deniz “Bundan sonra İl Koordinasyon Kurulu hazırlıkları ve raporlama işlemlerinin (İLYAS) İl Yatırım Takip Sistemi üzerinden yapılacak olması nedeniyle, kurum ve kuruluş yöneticilerinin yürütmekte oldukları projelere ait bilgileri “İl Yatırım Takip Sistemi” üzerinden, forumlara göre düzenli bir şekilde doldurarak Valiliğimize ulaştırmaları yatırımların takibi açısından önem arz etmektedir” diye konuştu.

Vali Deniz'in açılış konuşmasından sonra yatırımcı kamu kurum ve kuruluş yetkilileri sunumlarını yaptı. Toplantıda bilgi veren DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, Manisa'da içme suyunun yer altı kaynaklarından sağlandığını belirterek "Manisa'da içme suyu yer altı potansiyelinden karşılanıyor. Herhangi bir sorunu bulunmuyor. Ancak kayıp kaçak olarak bakarsak yüzde 40 civarında bir kayıp kaçağı var. Yer altından çektiğimiz suyun sisteme verdikten sonra yüzde 40'ını MASKİ tam olarak ücretlerini alamıyor" dedi.

Manisa ve İzmir bölgesindeki barajların doluluk oranlarını açıklayan Eker, Barajlardaki doluluk oranı hakkında da bilgi veren Eker, Marmara Gölü'nün geçen yıl yüzde 26 bu yıl ise yüzde 40, Afşar Barajı'nın geçen yıl yüzde 28,3 bu yıl yüzde 43,8, Buldan Barajı'nın geçen yıl yüzde 13,4 bu yıl 17,6, Sevişler Barajı'nın geçen yıl yüzde 73,3 bu yıl 86,7, Demirköprü Barajı'nın geçen yıl yüzde 28,2 bu yıl yüzde 35,1, Gördes Barajı'nın geçen yıl yüzde 11,1 bu yıl 10,8, Güneşli Barajı'nın geçen yıl yüzde 100 bu yıl 99,6 seviyesinde olduğunu söyledi.

Eker, "Marmara Gölü yüzde 40 gibi bir doluluğa ulaşmış durumda. Geçen sene aynı tarihte yüzde 26 gibi bir doluluk vardı. Bunun dışındaki en önemli barajımız da Gediz Ovasını sulayan Demirköprü Barajımız yüzde 35 gibi bir ciddi dolulukta. Geçtiğimiz yıl bu doluluğumuz yüzde 28 civarındaydı. Gördes Barajında biz 220 kotun üzerine suyu çıkartmıyoruz. 220 kotun üzerine bir iyileştirme işimiz var. O seviyeye geldiği zaman suyu bırakıyoruz. Gördes Barajı bu yıl iyi su aldı" diye konuştu.

Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Kaymakamlar, Belediye Başkanları ve kurum müdürleri katıldı.