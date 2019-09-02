Manisa'da ilçe otobüsleri yeni yerinde hizmet veriyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, otobüs terminalinde karmaşıklığa neden olan şehirler arası otobüslerin ve ilçeye gidecek otobüslerin aynı bölümden kalkmasına yönelik yeni bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme ile şehirler arası otobüsler aynı yerleri olan terminal binası önünden hareket etmeye devam ederken, ilçeye gidecek otobüsler ise terminal binasının yan tarafından hareket edecek. Yapılan yeni düzenlemeyi Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temizve Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç yerinde inceledi. Yapılan çalışma ile hem vatandaşların ellerindeki bavullarıyla yürümemeleri hem de karmaşıklığın önüne geçilmesi hedeflendi. Yapılan düzenleme ile ilk aşamada Salihli, Turgutlu, Soma, Kula, Akhisar ve Saruhanlı ilçelerine gidecek vatandaşlar, terminal binasının yan tarafından hareket edecek toplu taşıma araçlarını kullanarak ulaşımlarını sağlayabilecek. Düzenleme kapsamında vatandaşlar için de bekleme salonu yapılarak kullanıma hazır hale getirildi. Vatandaşlar, otobüslerinin hareket saatini beklerken kışın soğuk ve yağmurdan, yazın ise sıcaktan korunacak. Yapılan düzenlemeyi hem vatandaşlar hem de durakların bulunduğu alandaki esnaflar olumlu karşıladıklarını söyledi.

Yapılan düzenleme ile hem vatandaşların daha kolay ulaşımlarını sağlayabileceklerini hem de dükkanlarda bir hareketlilik yaşanacağını ifade eden terminal esnaflarından Ali Turan, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ileterek, hayırlı olması temennisinde bulundu. Koldere Mahallesi'ne toplu ulaşım sağlayan Önder Kubilay ise vatandaşların otobüsleri bulmakta zaman zaman sorun yaşadığını belirterek, durakların terminal binasının yan tarafına alınmasının hem kendileri için hem de vatandaşlar için büyük rahatlık olduğunu kaydetti. Terminaldeki taksici esnaflarından Levent Açıkgöz ise yapılan düzenlemenin oldukça yerinde olduğunu ifade ederken, daha önceden vatandaşların ellerinde bavullar ile zorlanarak yürüdüklerini hatırlatırken, otobüslerin yeni yerlerine taşınmasının vatandaşlar için iyi olduğunu söyledi. Terminal esnaflarından Gökhan Topal ise Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemenin vatandaşların yararına bir çalışma olduğunu belirterek, önceki durumun karmaşıklığa yol açtığına dikkat çekerek, yeni düzenleme ile vatandaşların artık toplu ulaşım araçlarını daha rahat bulabileceklerini kaydetti.