Manisa'da İnsan Hakları töreni

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü sebebiyle Manisa İl İnsan Hakları Kurulu tarafından tören düzenlendi. Manisa İl İnsan Hakları Kurulu Başkanı Vali Yardımcısı Hayri Sandıkcı konuşmasında ilk olarak programa katılımın az olmasından yakınarak, katılımın yoğun olmasını beklediğini dile getirdi. Vali Yardımcısı Sandıkcı insan hakkının devredilemez, vazgeçilmez kutsal bir hak olduğunun altını çizerek, “İnsanlar var oldukları günden bu zamana kadar kendi hakları konusunda önemli mücadeleler vermiştir. Tarih içerisinde hep savaşlar, mücadeleler ve kavgalar olmuştur. Ama hepimiz yaradanın emaneti olarak saygıya, hukuka ve haklara insan olarak sahip olma hakkına sahibiz" dedi.

Vali Yardımcısı Sandıkcı konuşmasında olarak, insan hakları konusunda toplumun her kesiminin birbiriyle empati yapması konusunda vurgu yaparak, “Günümüze baktığımız zaman kadın hakları diyoruz. 5 Aralık'ta kutladık. Kişisel olarak kutlamak benim içimden gelmedi. Saygı duymadığımdan gelmedi. Kadınlarımız en büyük saygıyı hak eden kişiler. Ama yaşadığımız toplumda kadın olmak çok zor. Kadın haklarını bir yana bırakalım. Yaşama hakkı sıkıntıda ve tehlikede. Çocuklarımızda aynı şekilde. Artık çocuklarımızı bir yere gönderemiyoruz. Bir akrabamıza emanet edemiyoruz. Acaba ne olacak, yanlışlık mı olacak diye düşünüyoruz. Kızımızı everiyoruz, kadınlar evleniyor. Sonra eşi nasıl davranacak diye düşünüyoruz. Bıçakla mı, yoksa tabanca mı ile öldürecek diye düşünüyoruz. Demek ki insan hakları manifesto veya beyanname ile olmuyor. İnsan hakları konusunda herkesin duyarlı olması gerekiyor. Herkesin eğitimli olması ve empati yapması gerekiyor. Erkekse kendimizi kadın yerine, büyükse küçük yerine, zenginse kendini fakir yerine koyacağız. Böylece bu dünyada yaşamak nasıl oluyor, hakkımız elden gidince neler yaşandığını irdelememiz gerekir" diye konuştu.

Konuşmanın ardından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları çerçevesinde il genelinde okullar arasında düzenlenen öykü yarışmasında dereceye gider öğrencilere Vali Yardımcısı Sandıkcı tarafından ödülleri takdim edildi.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (MESOB) ait toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe İl İnsan Hakları Kurulu Başkanı Vali Yardımcısı Hayri Sandıkcı, MESOB Genel Sekreteri Önder Savcı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.