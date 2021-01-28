Manisa'da iş yerinde çıkan yangın korkuttu

Manisa'da hac malzemeleri satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu. Yoğun dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şehzadeler ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde hac malzemeleri satışı yapan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinin ikinci katından dumanlar çıktığını fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre içerisinde yangın söndürülürken, dumanın tahliyesi için itfaiye ekipleri yoğun çaba gösterdi. Dumandan bir iş yeri çalışanı etkilenirken, sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edilen çalışanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.