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Manisa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.


Kaza, sabah 07.30 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yeni Harmandalı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fahrettin S. idaresindeki 45 DH 959 plakalı otomobil ile Adem K. İdaresindeki tarım işçilerini taşıyan 45 ACK 511 minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi ve itfaiye sevk edildi. Minibüsten çıkarılan yaralılar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılırken jandarma ekipleri yol güvenliğini sağladı.


Kazada 1'i ağır 13 kişi yaralanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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