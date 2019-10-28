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Manisa'da işçi servisi kaza yaptı: 3'ü ağır 26 yaralı

Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında işçi servisi ve kamyonun çarpışması sonucu 3’ü ağır 26 kişi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında işçi servisi ve kamyonun çarpışması sonucu 3'ü ağır 26 kişi yaralandı.


Kaza, Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Yırca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece vardiyasında çalışacak maden işçilerini taşıyan Mustafa Y. (53) idaresindeki 45 J 5684 plakalı servis aracı, Yırca Mahallesi Soma Termik Santral Bağlantı Köprüsü mevkisinde Mehmet B. (44) yönetimindeki 45 VZ 944 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 26 yaralı Soma, Kırkağaç ve Akhisar ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan en yaralılardan sürücü Mustafa Y. ile 3 işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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