Manisa'da istihdam garantili kursa yoğun ilgi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa'da ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü sağlamak amacıyla imzalanan Manisa Eğitim Sanayi İş Birliği Projesi (MESİP) çerçevesinde verilen istihdam garantili CNC Operatörlüğü Eğitimi kursiyerlerini ziyaret etti.

MESİP çerçevesinde Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 24 kursiyerin katılım sağladığı CNC Operatörlüğü Eğitimi kursunu ziyaret eden Vali Karadeniz, kursiyerler ve eğitmenler ile görüştü. Eğitiminin içeriğine ilişkin eğitmenlerden bilgi alan Vali Karadeniz, firma görüşmeleri ile belirlenen ihtiyaç çerçevesinde 16-34 yaş arası meslek lisesi ve düz lise mezunları, üniversite son sınıf öğrencileri ile iş arayanlardan oluşan CNC Operatörlüğü eğitimini alan kursiyerlerle sohbet etti.

Kendisinin de meslek lisesi mezunu olduğunu dile getiren Vali Karadeniz, Manisa'nın bir sanayi kenti olduğunu, firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü sağlamak için birçok çalışma yapıldığını ve çalışmaların olumlu sonuçlar vermekte olduğunu belirtti.

CNC operatörlüğünün sanayideki önemine de değinen Vali Karadeniz, verilmekte olan eğitimin kursiyerler için iyi bir fırsat olduğunu, kursiyerlere nitelikli bir çalışan olarak istihdam edilme imkanı sunduğunu ifade etti. MESİP çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin 2023 yılında artarak devam edeceğini vurgulayan Vali Karadeniz, özellikle gençlerin ve iş arayan vatandaşların eğitimleri takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Manisa Valiliği tarafından koordine edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finansal olarak desteklenen 2022-2023 yılı için belirlenen “Genç İstihdamı” teması çerçevesinde Zafer Kalkınma Ajansı, Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkı sunduğu eğitimler çerçevesinde Manisa'da ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün sağlanmasına katkı sunulması öngörülüyor. Ayrıca eğitim esnasında ve sonrasında yapılacak iş mülakatları ile kursiyerler Manisa Makine ve Kalıp İmalatçıları Derneği (MAKİM) üyesi olarak istihdam taahhüdünde bulunan firmalar tarafından işe alınacaklar.