Manisa'da İstihdamda Buluşma Günleri başlıyor

'si düzenlenecek olan İstihdamda Buluşma Günleri kapsamında işverenler ile iş arayanlar buluşturulacak.

Manisa İş Kurumu Müdürlüğü tarafından 12. Manisa İstihdamda Buluşma Günleri 5-6 Kasım'da başlayacak. 42 özel sektör firması ile 6 kamu kurum ve kuruluşu olmak üzere 48 stantta iş arayanlar ve işverenler birebir görüşme imkanı bulacak. Etkinlikte ayrıca Kalite Birliği Başkanı Mustafa Karaman ile Eğitimci Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan da söyleşi düzenleyecek. 2 gün sürecek etkinlik ile istihdamda ivme kazandırılması hedefleniyor.

Etkinlik ile ilgili bilgi veren İş-Kur Müdürü Eşref Aslan "Her yıl olduğu gibi bu yıl da 5-6 Kasım tarihleri arasında İstihdamda Buluşma Günleri etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. İş-Kur'un faaliyet alanları genişlemekte. Temel amacı iş arayan ve iş verenleri buluşturmak olan İş-Kur'un günümüzde çerçevesi ve hizmet yelpazesi olabildiğince genişlemektedir" dedi.

Etkinliği dolu dolu geçeceğini belirten Aslan, "Dolu dolu 4 periyot halinde etkinliği gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Birinci gün sabah oturumunda protokol konuşmaları açılış ve stant ziyaretleri gerçekleşecek. Öğleden sonra Kalite Birliği Başkanı Mustafa Karaman'ın 'Kalitenin İstihdama Katkısı' ve 'Milli Ses Ver' söyleşileri olacak. 2. gün özellikle bilgi ekonomisinin çok üst düzeyde olduğu günümüzde bilgi ekonomisine dayalı iş gücü piyasasında Z kuşağı dediğimiz son jenerasyonun istihdamdan, işgücü piyasasından beklentileri nelerdir ve işverenin buna karşılık olarak Z kuşağına alternatif olarak sunabileceği nelerdir bununla ilgili bir panelimiz olacak. Yine 2. günün öğleden sonraki periyodunda da ulusal basında da sürekli yer edinen tanınan Eğitimci Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan tarafından bir söyleşi gerçekleştirilecek. Böylece 2 gün sürecek olan programımızda stantlarımız açık olacak. Bunda 6 tane kamu kurumu ve meslek örgütlerinin standı ve 42 tane de özel sektör standı olmak üzere toplamda 48 tane stant kurulu olacak. Bu stantlarımızda özellikle iş arayanların gelmesi, öğrencilerimizin gelmesini, kendi işini değiştirmek, geliştirmek isteyenlerin gelmesini bekliyoruz. Burada birebir işverenlerle görüşüp sıkıntılarını dile getirme imkanı bulacaklardır. İşverenlerin aradığı niteliklerde elemanı bulunmasına yönelik orada birebir görüşme sonucunda kendi istediği kriterlerde eleman bulma fırsatı olacaktır. 2 gün sürecek olan bu programlarımızda vatandaşlarımızın katılımını özellikle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik için ücretsiz servis kalkacağını belirten Aslan "Ulaşım konusunda da belediyelerimiz bizlere büyük destekler sağladı. Belediyelerimizin tahsis edeceği araçlarla hem kurumumuzun önünden hem de üniversite kampus alanından öğrencilerin ve vatandaşların fuar alanına götürülüp getirilmesi noktasında ulaşım imkanı da sağlanacaktır" diye konuştu.

Öte yandan Manisa Anemon Otel'de düzenlenecek etkinlik Manisa İş-Kur Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (MTSO), Manisa Ticaret Borsası Başkanlığı (MTB), Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB), Manisa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (MOSB) gibi kurumlar tarafından da desteklenecek.