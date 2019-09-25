Manisa'da İtfaiye Haftası kutlandı

Manisa'da İtfaiye Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından çelenk sunma töreni düzenlendi.

Her türlü felaket ve acil durumda kendi hayatlarını hiçe sayarak büyük özveri ve fedakarlıkla çalışan itfaiyeciler haftasını kutluyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından bir dizi program hazırlandı. Kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreniyle başladı. Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki programın sona ermesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve itfaiye personellerinden oluşan heyet, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i makamında ziyaret etti. Manisa Valisi Ahmet Deniz'e çiçek takdim eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, itfaiye teşkilatı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Manisa Valisi Ahmet Deniz de, itfaiye personelinin haftasını kutlayarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, ilgili şube müdürleri ve itfaiye personelleri katıldı.