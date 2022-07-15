Manisa'da İYİ Partililerin 15 Temmuz etkinliklerine katılmaması dikkat çekti

Manisa'nın Kula ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programlarda İYİ Parti Kula İlçe Teşkilatı'ndan hiçbir temsilcinin olmaması dikkat çekti.

Kula Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde çeşitli programlar düzenlendi. Sabah ve akşam olarak düzenlenen programlar, sabah etkinlikleriyle başladı. İlçe şehitliğinde Kaymakam Kemal Duru ve protokol üyelerinin katılımıyla başlayan etkinliklerde Kur'an-ı Kerim okunarak, kahraman şehitler için dua edildi. Daha sonra Yunus Emre Anadolu Lisesi bahçesine şehitler ve gaziler anısına fidan dikildi. Fidan dikiminin ardından Kaymakam Kemal Duru ve protokol üyeleri, Kula Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret ederek gazilerle sohbet etti. Gençlik bisiklet turu ile devam eden sabah programı, şehit ve gazi ailelerinin ziyaret edilmesiyle son buldu. Öte yandan, düzenlenen programa İYİ Parti Kula İlçe Teşkilatı'ndan hiçbir temsilcinin katılmaması dikkat çekti.

Etkinliklere Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanvekili Kıdemli Başçavuş Yılmaz Sinan, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, Gelecek Partisi Kula İlçe Başkan Yardımcısı Okan Camcı, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, sivil toplum kuruluş başkanları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, gençlik merkezi gönüllüleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.