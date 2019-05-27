Manisa'da ‘İz Bırakan Kadınlar' söyleşisi

'sini düzenledikleri “Dünya Devleri Manisa'da Buluşuyor” etkinliği kapsamında “İz Bırakan Kadınlar” adı altında üniversite öğrencilerine yönelik söyleşi programı gerçekleştirdi.

MAGİAD ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Sosyal Sorumluluk Topluluğu iş birliğiyle gerçekleştirilen söyleşide, iş insanı Nil Ciritoğlu, Sosyal Girişim Laboratuvarı (SOGLab) Eğitim Programları Direktörü Buse Gedik ve İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Germiyan köyünde, evlerin duvarlarına yaptığı resimlerle köyünü dünyaya tanıtan kadın olarak bilinen Nuran Erden, Manisa CBÜ'lü öğrencilerle buluştu. Söyleşinin açılışında konuşan MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı, “Manisa Genç İş Adamları Derneği ve öğrenci temsilciliğimiz, Genç Yatırımcılar Topluluğu, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Topluluğu ortaklığında ‘İz Bırakan Kadınlar' söyleşisi kapsamında değerli isimlerimizi ağırlıyoruz. MAGİAD'ın 7 yıldır düzenli olarak yaptığı ‘Dünya Devleri Manisa'da Buluşuyor' etkinliğinin 8. yılına özel daha farklı bir konsept izleyerek hayatımıza sonsuz değer katan kadınlarımıza atfedilim istedik. Bu kapsamda başarılı iş kadını Nil Ciritoğlu, Dünyada 9. olan ve 70 binden fazla olan firmasını tanıtmak ve kadının sektördeki yerini anlatmak üzere aramızda yer alıyor. Yine Sosyal Girişim Laboratuvarı (SOGLab) Eğitim Programları Direktörü Buse Gedik ise dünyada 2030'a kadar yapılması hedeflenen 17 tane küresel hedefin paylaşımını bizlere yapacak. Hayat sınırlarını zorlayan ve Türkiye'ye kendi sesini duyuran duvar ressamı Nuran Erden teyzemiz de bu hayatta istenildiğinde ne kadar büyük başarılar elde edildiğini göstermek için aramızda yer aldı. Ben konuşmacılarımıza etkinliğimize katıldıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Söyleşinin öğrenci kardeşlerimizin gelecekteki iş hayatlarında bir ışık olmasını diliyorum” dedi.

Söyleşide konuşmacılar kendilerine ayrılan bölümde kendi alanlarındaki gelişmeler hakkında öğrencilere detaylı bilgiler aktardı. Söyleşinin sonunda konuşmacılara MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Ayrıca dernek tarafından yapılan çekilişle öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.