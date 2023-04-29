Manisa'da jandarma dedektifleri 21 aranan şahsı yakaladı

Konuyla ilgili Manisa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Manisa JASAT tarafından 21-28 Nisan 2023 tarihleri arasında nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; çeşitli suçlardan aranan toplam 21 şahıs yakalanmış olup, adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.