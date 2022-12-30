İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Manisa'da jandarma hem esrar hem de tarihi eser ele geçirdi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 4 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen aramada hem esrar hem de tarihi eser ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 4 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen aramada hem esrar hem de tarihi eser ele geçirildi.


Manisa'nın Akhisar ilçesinde 28 Aralık günü Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timi tarafından yapılan istihbari çalışma sonucu, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dört farklı adreste Narkotik Köpek Timi ile birlikte gerçekleştirilen aramalarda 638 gram kubar esrar, 52 kök Hint keneviri, 1 adet hassas terazi, 2 adet kenevir tohumu, 2 adet tarihi eser nitelikli sikke, 1 adet tarihi su terazisi, 1 adet kabartmalı taş, 1 adet metal arama dedektörü ve önceki tarihlerde İzmir ilinden çalınan bir motosiklet bulunarak el konuldu. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.