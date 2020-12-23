Manisa'da jandarma karakolu dualarla açıldı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Jandarma Karakol Komutanlığı binası dualarla açıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde bulunan Jandarma Karakol Komutanlığı binasının açılışı için tören düzenlendi.

Açılışı yapılan karakol binasında incelemerde bulunan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'dan bilgi aldı. Dilek Mahallesi'nin büyük bir mahalle olduğunu belirten Vali Karadeniz, "Dilek Mahallesi'nin etrafında ilçe merkezine en kısa mesafesi 15 kilometre olan en uzak mesafesi de 30 km bulan köylerimiz vardı. Görev alanı olarak bu mahallelerimizi kapsayacak şekilde Dilek Jandarma Karakolunun zaten İçişleri Bakanlığımızca açılmasına daha önce karar verilmişti. Bugün burada bu kararı hayata geçirmiş olduk. Böylece bu bölgede vatandaşlarımıza daha yakın daha kısa mesafede güvenlik hizmeti sunma imkanımız oldu. Jandarma karakolumuzun bölge halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Açılış törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımı ile dua edilmesinin ardından açılış kurdelesini kesildi.