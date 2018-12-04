Manisa'da jandarma şehitler ormanı oluşturuldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan ve ilçedeki her şehit anısına dikilen fidana bir şehit ismi verilerek “Jandarma Şehitler Ormanı” oluşturuldu.

Şehitlerin hatırasını yaşatmak için Atatürk büstü, bayraklar ve çevre düzenlemesi ile daha da güzelleştirilen Jandarma Şehitler Ormanı açılışı nedeniyle Kurşunlu Vadisinde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehitler Ormanı törenin açılış konuşmasını yapan Salihli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdullah Varol, oluşturulan hatıra ormanında şehitlerin anısına sonsuza dek yaşatacaklarını söyledi. Varol “Toprağı vatan yapan, ezanın ve bayrağın dinmemesi için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi. Varol, hatıra ormanının oluşturulmasında emeği geçen İlçe Jandarma Komutanlığına ve Hayırsever Salihli halkına teşekkür etti.

Şehitlerin hakkını ödemenin mümkün olmadığını ifade eden Turgutlu Kaymakamı Salihli Kaymakam Vekili Uğur Turan “Bu millet yan yana ve omuz omuza olduğu müddetçe kimse sırtını yere getiremedi ve getiremez. Asla yılmayacağız ve bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Şehit olacağız, canımızı vereceğiz ama ülkemizden bir çakıl taşı dahi kimseye vermeyeceğiz. Bayrağımız elimizde yürümeye devam edeceğiz. Toprağa düşmüş şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Uğurlar ölecek ama bu vatan bölünmeyecek ve sonsuza dek yaşayacak. Yeminler olsun ki benim şanlı bayrağım, asla inmeyecek, dalgalanmaya devam edecek” dedi.

Konuşmaların ardından Jandarma Şehitler Ormanı, Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlköğretim Okulu öğrencilerinin oratoryosu, Müftü Adem Karakelebek'in tüm şehitlerimiz için yaptığı dua ve kesilen kurdele ile son buldu.

Törene, Turgutlu Kaymakamı ve Salihli Kaymakam Vekili Uğur Turan, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, İlhanlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim İlhan, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Abdullah Varol ile şehit ve gazi aileleri katıldı.