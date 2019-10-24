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Manisa'da jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Manisa’nın Salihli ilçesindeki jandarma ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki jandarma ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. İki günde 1 kilo 385 gram metamfetamin ve 872 kök kenevir ele geçiren jandarma ekipleri, bu kez de 347 gram kubar esrar ele geçirdi.


Alınan bilgiye göre; bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri Durasıllı Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi. Salihli Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden G.Y.'ye (47) ait ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada 347 gram kubar esrar ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak G.Y. gözaltına alındı.

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