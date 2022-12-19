İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da jandarma uyuşturucuya geçit vermedi

Manisa’da Şehzadeler ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan istihbarat üzerine bir iş yerinde yapılan aramalarda 647 adet sentetik ecza ele geçirilirken bir kişi de tutuklandı.

Manisa'da Şehzadeler ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan istihbarat üzerine bir iş yerinde yapılan aramalarda 647 adet sentetik ecza ele geçirilirken bir kişi de tutuklandı.


Manisa'nın Şehzadeler ilçesine alınan istihbarat üzerine harekete geçen Şehzadeler ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen bir iş yerine uyuşturucu baskını düzenledi. Baskında 647 adet sentetik ecza ele geçirilirken Y.A. isimli şüpheli de yakalandı. Karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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