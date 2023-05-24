İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da jandarmadan DAEŞ operasyonu

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda DAEŞ terör örgütünde aktif görev aldıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.


Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri Salihli'de hücre evi olarak değerlendirilen bir eve yapılan baskında 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Türkiye'ye giriş yapmadan önce DAEŞ terör örgütünde aktif olarak görev aldıkları tespit edildi. Karakola götürülen şüphelilerin işlemlerine devam ediliyor.

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