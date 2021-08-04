Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından aynı bölgedeki 10 farklı tarlada 2 bin 59 kök kenevir ve 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ifadesi alınan 2 kişiden biri gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi, Kestanederesi Mahallesi Kocakaya mevkisinde bugün saat 10.00 sıralarında Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca yürütülen müşterek istihbarı çalışmalar sonucunda Alaşehir'in Kestanederesi Mahallesi Kocakaya mevkisinde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı. Ekiplerin ortak operasyonuyla yapılan arama ve drone ile yapılan kontrolde, aynı bölge içerisinde 10 farklı tarlada boyları 30 santimetre ile 200 santimetre arasında değişen 2 bin 59 kök kenevir bitkisi ile yaklaşık 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olay şüphelisi olarak V.A. (36) ve A.R.A. (59) isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerden A.R.A. isimli şahıs alınan ifadesine müteakip serbest bırakılırken, V.A. isimli şahıs ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.