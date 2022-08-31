Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma tarafından, ormanlık alan içinde ekili olarak 416 kök kenevir bitkisi ve kurutulmaya bırakılmış 7 kilo 124 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alaşehir'in Gülenyaka Mahallesi'nde bugün saat 11.30 sıralarında ormanlık alan içerisinde yasadışı kenevir bitkisinin ekili olduğu duyumu alınması üzerine harekete geçen Alaşehir 7'nci JASAT ve Uluderbent Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bölgede yaptıkları araştırma sonucunda boyları 150 ile 300 santimetre arasında değişen 416 kök kenevir bitkisi ve 7 kilo 214 gram kurumaya bırakılmış kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili olarak kenevir ekimi yapan kişi veya kişileri tespit edebilmek için cumhuriyet savcısının talimatı ile tahkikata başlandı.