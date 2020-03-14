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Manisa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda “bonzai” olarak adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda “bonzai” olarak adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma, kullanma ve ticaretini yapma istihbaratını değerlendiren ekipler bir kişiyi takibe aldı. Kişinin üst aramasını yapan ekipler şahsın üzerinde 20 gram “bonzai” adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli Alaşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra karakola götürüldü. Şahsın işlemleri tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

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