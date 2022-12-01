Manisa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphe üzerine takibe aldıkları E.K. isimli şahsı yakalayarak üst araması yaptı. Yapılan aramada E.K.'nin üzerinden 11 gram metamfetamin maddesi, 1 adet sentetik ecza ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Öte yandan ekipler aldıkları istihbarat üzerine durdurdukları araç içerisinden 33.2 gram kubar esrar maddesi, 23 adet hap ele geçirdi.

Her iki operasyonda E.K. ve Ö.B. gözaltına alınarak karakola götürüldü.