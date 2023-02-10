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Manisa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 760 gram esrar ile 14 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.


Manisa İl Jandarma Komutanlığı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında, şüphe üzerine Ü.K. isimli şahsa ait araç durduruldu. Araçta bulunan O.D. ve C.G.'nin üst aramasında 760 gram esrar ile 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, O.D. ve C.G.'yi gözaltına alarak karakola götürdü.


Operasyona ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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