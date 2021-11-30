Manisa'da kaçak alkol operasyonu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir şahsın iş yeri ve eklentilerinde kaçak alkol üretimi ihbarını alan jandarma ekipleri söz konusu işyeri ve eklentilerinde yaptığı aramada kaçak olduğu değerlendirilen 20 litre rakı ve 20 litre viski su bidonları içerisinde ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesinde bugün saat: 09.00 itibariyle V.Ç. (37) isimli şahsın iş yeri ve eklentilerinde kaçak alkol üretimi yaptığına yönelik jandarmaya ihbar gelmesinin ardından adli makamlardan alınan arama kararı sonrası Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından V.Ç.'nin Karaağaçlı Mahallesinde bulunan iş yeri ve eklentilerinde alkollü içki olduğu değerlendirilen 20 litre rakı ve 20 litre viski su bidonları içerisinde ele geçirildi. Konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.