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Manisa'da kaçak içki operasyonu

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 70 şişe sahte içki, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 70 şişe sahte içki, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.


Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yasadışı içki üretimi ve tüketiminden kaynaklanan ölüm olaylarının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında Şehzadeler Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek istihbarat çalışmaları neticesinde, Şehzadeler ilçesi Veziroğlu Mahallesinde kaçak alkollü içki üretiminin yapıldığı tespit edildi. Veziroğlu Mahallesinde ikamet eden O.Z. isimli şahsa ait bağ evinde yapılan aramada TAPDK bandrollü (42) şişe 70 cc'lik viski, (13) şişe 70 cc'lik rakı, (5) şişe 1,75 litrelik vodka, (20) litre şarap, (3) adet kuru sıkıdan dönme tabanca, (7) adet faturasız kuru sıkı tabanca, (1) adet namlusu kesilmiş av tüfeği, (8) adet kuru sıkı tabanca parçası ve (3) adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan O.Z.ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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