İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da kaçak kazı: 5 gözaltı

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde sit alanı içerisinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde sit alanı içerisinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.



Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu M.U.A., M.A., C.A., M.İ.A ve B.S. isimli şahıslar sit alanı üzerinde kaçak kazı yaptıkları esnada kullandıkları mini vinç (calaskal), 1 adet şarjlı hilti, calaskal demiri, 6.5 KW jeneratör, 1 adet balyoz, 25 metre elektrik kablosu, 10 metre halat, 6 adet cep telefonu ve kazıda kullanılan muhtelif malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı. Şüpheliler adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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