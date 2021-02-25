Manisa'da kaçak kazı yapanlara operasyon

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. İlçeye bağlı Derici Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda kazıda kullanılan çok sayıda cihaza el konulurken, definecilerin yaklaşık 2 buçuk metre derinliğinde çukur açtığı öğrenildi.

Manisa'nın Ahmet ilçesine bağlı Derici Mahallesi'nde kaçak kazı ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti. Ormanlık alanda yapılan kontrollerde kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı. Suçüstü yakalanan M.N.K., M.K. ve S.V. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazıda kullanılan 1 adet jeneratör, 50 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 4 ayaklı sehpa üzerinde makara, 4 adet mavi renkli plastik varil, 1 adet delme makinesi, 1 adet kazma ve 1 adet küreğe de el konuldu. 3 şüphelinin yaklaşık 2 buçuk metre derinliğinde çukur kazdığı belirlenirken, şüpheliler karakola götürüldü.