Manisa'da kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Maldan Mahallesindeki 3. Derece sit alanında kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 kişi, kazı malzemeleri ve motifli irili ufaklı 15 adet tarihi eserle birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yundağı bölgesinde bulunan Maldan Mahallesindeki 3. Derece sit alanı olan Akbaba kayası mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı duyumu alınması üzerine dün saat 13.30 sıralarında bahse konu arazide jandarma tarafından yapılan kontrol neticesinde, iki erkek şahsın ellerinde çapa ve çekiç gibi aletlerle yüzeysel kazı yaptıkları görülerek yakalandı. Şahısların İsa Ç. (42), Abdul K. Ç. (34) isimli şahıslar olduğu tespit edilerek olay yerinde 1 adet çanta, 1 adet kazma, 1 adet çekiç, 1 adet levye, 1 adet bıçak, 1 adet demir çubuk ve 3 adet inşaat eldiveni ele geçirildi. Şahıslar be yanlarındaki malzemelerle birlikte kazı yapımı sonucunda araziden çıkarıldığı tespit edilen ve farklı motif ve şekillerde irili ufaklı toplamda 15 adet taş parçasının olduğu tespit edildi.

Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı gereği şüpheliler bugün adliyeye sevk edilecek.