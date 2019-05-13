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Manisa'da kaçak kazıya suçüstü

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Lidya Krallığı’nın başkenti Sardes Antik Kenti’nde 1’inci derece sit alanı içerisinde dedektör ile arama yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde 1'inci derece sit alanı içerisinde dedektör ile arama yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.



Alınan bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri 1. derece sit alanı içerisinde bulunan Mezarlık mevkiine operasyon düzenledi. Operasyonda H.Z. ve M.U. dedektör ile arama yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte 1 adet dedektör 1 adet kazma ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

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