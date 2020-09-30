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Manisa'da kaçak parfüm operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 61 şişe kaçak parfüm ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 61 şişe kaçak parfüm ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, çevre il ve ilçelerden Salihli'ye kaçak parfüm getirileceği istihbaratı alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri D.G isimli şahsa ait işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli markalara ait 61 şişe kaçak parfüm ele geçirildi. İşyeri sahibi hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan işlem yapıldı.


Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini söyledi.

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