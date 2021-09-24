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Manisa'da kaçak rakı operasyonu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen tarafından operasyonda 12 adet 0,5cc‘lik pet şişe içerisinde kaçak rakı, 3 bidon içerisinde toplamda 11 litre etil alkol, 6 adet alkol yapımında kullanılan anason, 23 adet alkol doldurulmak için bulundurulan alkol kokan pet şişeler ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen tarafından operasyonda 12 adet 0,5cc‘lik pet şişe içerisinde kaçak rakı, 3 bidon içerisinde toplamda 11 litre etil alkol, 6 adet alkol yapımında kullanılan anason, 23 adet alkol doldurulmak için bulundurulan alkol kokan pet şişeler ele geçirildi.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçak rakı operasyonu düzenlendi. Operasyonda Y.K. isimli şahsa ait ikamette yapılan aramalarda 12 adet 0,5cc‘lik pet şişe içerisinde kaçak rakı, 3 bidon içerisinde toplamda 11 litre etil alkol, 6 adet alkol yapımında kullanılan anason, 23 adet alkol doldurulmak için bulundurulan alkol kokan pet şişeler ele geçirildi.


Gözaltına alınan Y.K.'ya adli işlem yapıldı.

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