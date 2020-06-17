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Manisa'da kaçak sebze ve meyveye karşı denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı hal zabıta ekipleri, Akhisar’da İzmir-İstanbul yolu üzerinde, yaş sebze ve meyve taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı hal zabıta ekipleri, Akhisar'da İzmir-İstanbul yolu üzerinde, yaş sebze ve meyve taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı hal zabıta ekipleri denetimlerine Akhisar ilçesinde devam etti. Bu kapsamda Akhisar'da İzmir-İstanbul yolu üzerinde yaş sebze ve meyve taşımacılığı yapan araçlara yönelik kontrol yapan ekipler, bildirimsiz taşımacılık yapan araçlara cezai işlemler uygulandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, üreticiyi ve tüketiciyi korumak amacıyla denetimlerinin devam edeceğini dile getirdi.

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