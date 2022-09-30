Manisa'da kaçak sigara ve çay ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 564 paket bandrolsüz sigara, 47 paket çay ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaçak sigara ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir işyerine operasyon düzenledi. Alınan arama kararına istinaden şüpheli B.K.'nın işyeri ve ikametinde arama yapan ekipler, çeşitli markalara ait bin 564 paket bandrolsüz sigara, 47 paket çay ve 2 adet ruhsatsız 7.65 mm çapında tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliye, 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre işlem yapıldığı öğrenildi.