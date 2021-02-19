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Manisa'da kaçak sigaraya geçit yok

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla 238 bin adet gümrük kaçağı makaron, 133 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün, 16 bin adet doldurulmuş sigara, 120 adet sigara sarma makinesi ele geçirilirken bir kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Bayındırlık Mahallesi'nde depo olarak kullanılan 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 238 bin adet gümrük kaçağı makaron, 133 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün, 16 bin adet doldurulmuş sigara, 120 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.


Öte yandan operasyon kapsamında 1 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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