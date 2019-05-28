Manisa'da kadın muhtardan anlamlı proje

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sağlık Mahallesinin Muhtarı Meryem Kuzu tarafından başlatılan “Senin fazlan benim ihtiyacımdır” adlı proje kapsamında, vatandaşların kullanmayıp bağışladığı kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Sağlık Mahallesinin Muhtarı Meryem Kuzu, anlamlı bir projeye imza attı. "Senin fazlan benim ihtiyacımdır" adında proje hazırlayan Kuzu, vatandaşların kullanmayıp muhtarlığa bağışladığı kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Proje hakkında konuşan Muhtar Kuzu, “Sağlık Mahallesi muhtarlığı olarak yardıma ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız için 'Senin fazlan benim ihtiyacımdır' adlı bir proje geliştirdik. Projemiz kapsamında vatandaşlarımız evlerindeki kullanılabilir kıyafetlerini muhtarlığımıza teslim ediyor. Bizde bu kıyafetleri hazırladığımız özel bir alanda ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz. Kampanyamız çok kısa sürede yoğun bir ilgi gördü. Başta Sağlık Mahallesinden olmak üzere bir çok mahalleden aralarında ayakkabı, elbise, pantolonun da bulunduğu çok sayıda eşya getirildi. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.