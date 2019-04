Manisa'da kadın muhtarlar buluştu

Dernek binasında gerçekleşen buluşmada KADEM Manisa İl Temsilcisi Uzm. Dr. Ümit Atman, muhtarlara görevlerinde başarılar diledi. Toplumların yarısını oluşturan kadınların karar alma mekanizmalarına dahil olması, erkeklere bu alanda sunulan fırsatların kadınlara da aynı şekilde verilmesi, kadınlara verilen bir hak olarak okunmaması gerektiğini ifade eden Atman, “Ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişimi için kadınların da her alanda söz sahibi olmaları bir gerekliliktir. Kadınların siyaset mekanizmalarına dahil olması her ne kadar modernleşme ve ulus devlet mantığının bir getirisi olarak gün yüzüne çıkmış ise de, tarihte dönemlerinin en büyük isimleri haline gelmiş bir çok kadın lider olduğu bilinmektedir. Kadının toplumun her alanında varoluş mücadelesi vererek, hem üretici hem tüketici olarak tüm toplumsal süreçlere katkı sağladığı bir aşamada, kadınların yeterli düzeyde temsiliyeti önemli ve gereklidir. Kadının parlamentoda, yerel yönetimlerde eksik temsili, toplumsal sorunların çözümünde kadın bakış açısını yeterli derecede yansıtmaması sebebiyle erkeğin de aile ve topluma ilişkin sorunlara yönelik etkin politika üretimini zayıflatmaktadır. Uluslararası güç dengelerinin yeniden belirlendiği günümüzde; ülkeler güçlerini, nitelikli yetişen, eğitimli ve dünyanın bilgi iletişim ve teknoloji hızına hakim nüfuslarından aldığı kadar, karar alma mekanizmalarında da cinsiyet dağılımının adil oranlı bir şekilde yer almasından alırlar" dedi.

Kadın ve erkek bakış açısının yansıdığı politikalar güçlü ve istikrarlı bir demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Atman, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Toplumun her kesimine kendilerini temsil edebilme fırsatının verildiği demokrasiler daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir olurlar. Dış politika, ekonomi, enerji, sağlık gibi tüm üretim alanlarında fikirleriyle yer alabilecek yetkinlikte olan kadınlar özellikle aileyi merkeze alan, kadın ve çocukların yaşadıkları sorunları bizzat kendileri deneyimledikleri için kadınların yönetim mekanizmalarında yer alması Türkiye için büyük bir güç demektir. Tüm bu sebeplerden dolayı; demokratik temsil meşruiyetinin oluşmasında adalet, hakkaniyet ve dengenin gerçekleşmesi için, kadınlar ve çocuklara dair sorunların çözümlerinde etkin ve kalıcı sosyal politikaların hayata geçmesi için. Ailenin tam anlamıyla temsil edilebilmesi ve yasa yapımında kadın bakış açısının duygu, deneyim ve tecrübesinin yansıması için. Kadınların görülen ve görünmeyen emeklerinin sosyal ve ekonomik kalkınmada meclise yansıması için. Kadınların taşıyıcısı oldukları kadim medeniyet ve kültür kodlarımızın siyasete aktarılması için ve daha güçlü bir Türkiye için 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen muhtarlık seçimlerinde başarılı olarak, mazbatasını alan kadınlarımızı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz”