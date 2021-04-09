Manisa'da Kadına Yönelik Şiddet Toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde 81 ilin katılımıyla video konferans yöntemiyle toplantı düzenlendi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in de katıldığı toplantıda, kadına yönelik şiddete ilişkin veriler, gerçekleştirilen çalışmalar ve faaliyetler görüşülürken, 25 Ocak 2021 tarihi itibarı ile 81 ilde uygulamaya konulan elektronik kelepçe uygulamasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca 01 Şubat 2021 tarihi itibariyle kullanılmaya başlanılan 6284 Sayılı Kanun Kapsamında Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formunun önleyici ve koruyucu tedbirler açısından etkisi ile formun uygulanması görüşüldü.