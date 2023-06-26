Manisa'da kahreden kaza: Anne öldü, çocuğu ağır yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile çocuğuna otomobil çarptı. Kazada anne hayatını kaybederken, çocuk ise ağır yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara E96 karayolu Durasıllı Işıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülbahar Çevik (27) ile oğlu Mahmut Alp Çevik'e (1), Salihli istikametinden, Kula istikametine giden Esat K. (37) yönetimindeki 34 LC 9170 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen anne ve oğlu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Mahmut Alp Çevik Salihli Devlet Hastanesine kaldırılırken, anne Gülbahar Çevik ise ilçedeki özel bir hastaneden, Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Anne Çevik, sevk edildiği hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, ağır yaralı Mahmut Alp Çevik'inde hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.