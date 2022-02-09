Manisa'da kahvehaneye kumar baskını

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen kişiler hakkında jandarma ekipleri tarafından işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Urganlı Mahallesi'nde H.B.'ye ait kahvehanede kumar oynandığı bilgisini aldı. Kahvehaneye giden ekipler, 2 kişinin kumar oynadığını ve 1 kişinin de seyirci olarak izlediğini belirledi.

Ekipler masa üzerinde bulunan kumar oynamaya yarayan pulları tutanak ile muhafaza altına alırken, kahvehane sahibi H.B. ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.