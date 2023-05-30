Manisa'da kale filesine dolanıp mahsur kalan köpek kurtarıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde stada giren ve kale filesine dolanıp mahsur kalan köpeğin imdadına belediye ekipleri yetişti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde stada giren ve kale filesine dolanıp mahsur kalan köpeğin imdadına belediye ekipleri yetişti. Ekiplerin filenin iplerini kesmesiyle köpek bulunduğu yerden çıkarıldı.
Salihli'de stada giren ve kale filesine dolanıp mahsur kalan köpeği, belediye ekipleri kurtardı. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yunus Oktav Spor Sahasına giren sokak köpeğinin kale filesinde mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Belediye Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, filenin iplerini keserek köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Yaralanan köpeğin tedavisi için Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldüğü öğrenildi.