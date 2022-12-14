Manisa'da kamu hizmetlerindeki son durum ele alındı

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 24. Maddesi uyarınca yapılan toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Vali Yardımcıları Mesut Eser, Nihat Kaynar, Ahmet Yılmaz, Aydın Memük, Mustafa Özkaynak, Erhan Günay, Mevlüt Özmen, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve kurum müdürleri katıldı. Manisa'da kurumların uyumlu ve iş birliği içerisinde çalışmasının hizmet kalitesini daha da artırdığını ifade eden Vali Karadeniz, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ileterek, hizmet ve yatırımlar konusunda devam eden süreçlerin titizlikle takip edilmesini istedi. Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi için vatandaş odaklı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının benimsenmesi gerektiğini de belirten Vali Yaşar Karadeniz, bir önceki toplantıda gündeme gelen konularla ilgili yapılan çalışmaların da sonuçlarına ilişkin kurum müdürlerinden bilgi aldı.

Toplantıda, imzalanan iş birliği protokolü ile su tutma kapasitesi azalıp kurumaya başlayan Marmara Gölü'nün bir kısmına, sulama ve havzadaki biyolojik çeşitliliğin devamlılığı amacıyla temiz su depolama/rezerv alanı oluşturulması, kuruyan diğer kısımlarında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından organik tarımsal üretim faaliyetinin yapılması çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca devam eden tarımsal faaliyetler ve destekler, sosyal yardımlar, kültür ve turizm alanında yürütülen çalışmalar, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde topraksız seralar için geliştirilen "Spil Karası" üzüm çeşidinde Aralık ayında yapılan son hasat ve 2023 yılında üreticiye sunulmasına ilişkin çalışmalarda ki son durum, 2022 yılı içerisinde güçlendirme çalışmaları ile yapımı tamamlanan okullara ilişkin bilgiler verildi.

Kurum müdürlerinin söz alarak kurumlarının 2022 yılı faaliyetlerine ve diğer kurumlarla koordinasyonu gerektiren çalışmalarına ilişkin Vali Karadeniz ve katılımcılara bilgi verdiği İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, gündem maddeleri üzerinde yapılan değerlendirmelerin ardından karşılıklı görüş alışverişinin yapılması ile sona erdi.