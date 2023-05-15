Manisa'da kamyonet motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gümüşçayı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Mustafa Yener yönetimindeki 45 AU 908 plakalı motosiklet ile Gonca B. yönetimindeki 45 ACN 715 plakalı kamyonet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu konumundaki Doğan K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Mustafa Yener, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, diğer yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.