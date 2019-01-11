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Manisa'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bir kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sarıgöl'den Buldan istikametine gitmekte olan Özer Çil'in kullandığı 20 ASP 48 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Selimiye Mahallesi'nde 15 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Özer Çil ile araçta bulunan Arife Çil, Ayşe Kırer ve Betül Sena Kırer yaralandı. Yaralıları kurtarma çalışmalarına Sarıgöl ve Alaşehir 112 ekipleri ile Sarıgöl Belediye İtfaiye Amirliği ekipleri katıldı. Sedyelerle ambulanslara taşınan yaralılar, Alaşehir ve Sarıgöl'deki hastanelere kaldırıldılar.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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