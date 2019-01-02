Manisa'da kamyonun tehlikeli yolculuğu

Manisa'da bir kamyonun standardın üzerinde bilinçsizce istiflenmiş yüküyle trafikteki seyir hali kameralara yansıdı. Zaman zaman kamyondaki yükün devrilme tehlikesi diğer araç sürücülerine de korkulu anlar yaşattı.

Alaşehir-Eşme Karayolunda aşırı ve yukarıya doğru genişleyen yüküyle trafikte ilerleyen kamyonu yoldaki başka bir araçta bulunan bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde kamyonun kasasına biçimsiz istiflenmiş yükün kamyona ve diğer sürücülere zor anlar yaşattığı görülüyor.

Kamyon sürücüsünün tehlikeli yolculuğu başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kamyonu görenler bu duruma oldukça şaşırdı. Kamyonun devrilme tehlikesini hisseden sürücüler kamyon şoförünü uyarmasına rağmen uyarılara aldırmayan sürücü yolculuğuna devam etti.