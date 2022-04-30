Manisa'da ‘Kanlı Nigar' orta oyunu ilgiyle izlendi

Yıl Gençlik Merkezi ile Gediz Anadolu Lisesi Tiyatro Kulübü Tiyatro Topluluğu tarafından sergilenen "Kanlı Nigar" orta oyunu yoğun ilgiyle izlendi.

Yıl Gençlik Merkezi ile Gediz Anadolu Lisesi Tiyatro Kulübü Tiyatro Topluluğu tarafından Kanlı Nigar orta oyunu sergilendi. İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen tiyatroya öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Genel Sanat Yönetmeni Deniz Bulut ve Derleyen Kaan Toprak tarafından hazırlanan "Kanlı Nigar" orta oyununu

Gediz Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Tonoz, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Özcan Pamuk, 75. Yıl Gençlik Merkezi Müdürü Ulaş Uçar, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.