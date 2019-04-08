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Manisa'da kanser hastaları için kermes

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı işbirliğiyle ‘Güçlü Bir El Mutlu Bir Nefes’ adı altında kermes etkinliği düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı işbirliğiyle ‘Güçlü Bir El Mutlu Bir Nefes' adı altında kermes etkinliği düzenlendi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı işbirliğiyle önemli bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi. Kanser hastaları ve hasta yakınlarını desteklemek amacıyla Kültür Merkezi Meclis Fuaye Salonu'nda kermes düzenlendi. Kermeste yer alan ürünlerin satışından elde edilen gelir, kanser hastaları ve hasta yakınları ile Tıp Fakültesi öğrenci burslarına aktarılacak. Düzenlenen kermes hakkında bilgi veren Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı Başkanı Saadet Koşmaz, “Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı olarak kanser hastaları ve hasta yakınlarını destekliyoruz. Maddi durumları yerinde olmayan hastalarımıza her türlü desteği veriyoruz. Özellikle şehir dışından gelen hastalarımıza radyasyon tedavileri sırasında konaklama yeri temin ediyoruz. Ulaşım olsun, maddi anlamda olsun destek veriyoruz. Tıp Fakültesinde okuyan başarılı öğrencilerimize burs veriyoruz. Şu an itibariyle 18 öğrencimiz var. Kültürel ve sosyal faaliyetlerimiz de oluyor. Öncelikli hedefimiz kanser hastalarını desteklemektir” dedi.


Kermes hakkında bilgi veren BÜKSEV Başkanı Saadet Koşmaz, “Bugün buradaki kermesimizde gönüllülerimizin yaptığı ürünleri satarak gelir elde ediyoruz. Elde edilen gelir de kanser hastaları ve hasta yakınları ile Tıp Fakültesi Öğrenci burslarına aktarılıyor” dedi.

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