Manisa'da kanser taramasında bin 500 kişi erken teşhisle kurtuldu

Necip Yemenici, 2018 yılında 88 bin 653 kişiye yapılan ücretsiz kanser taramasında bin 500 kişiye erken teşhis konularak tedavilerine başlandığını açıkladı.

Necip Yemenici Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenledikleri sempozyumda Manisa'daki kanser taramaları hakkında bilgi verdi.

Manisa il genelinde 2018 yılında birinci basamakta toplam 88 bin 653 kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldığını belirten Yemenici, bu taramalar neticesinde yaklaşık bin 500 kişiye erken teşhis konularak tedaviye başlandığını açıkladı.

Günümüzde kanserin yüzde 30 ila 50'sinin önlenebilir olduğunu kaydeden Yemenici, "Bu, kansere neden olan risk faktörlerinden kaçınma ve erken teşhis ile mümkündür. Birçok kanserin iyileşme olasılığı, erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse yüksektir. Dünyada ve Türkiye'de kanserin önemli bir kısmı önlenebilen kanserlerdir. Özellikle ülke verilerimiz değerlendirildiğinde obezite ile mücadele programımız olan sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin arttırılması, tuz kullanımının azaltılması ile tütünle mücadele programlarımız kanser kontrolünün en önemli yapı taşlarını oluşturmaktadır. Alkol ve enfeksiyon ajanları ile mücadele de çok önemli unsurlardır" dedi.

"İlimizde KETEM yaygınlaşıyor"

Manisa'da toplum tabanlı kanser tarama programları; Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) yürütüldüğünü vurgulayan İl Sağlık Müdürü Yemenici, meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserlerine karşı tarama hizmetlerini ücretsiz olarak verdiklerini açıkladı. Yemenici, Manisa'da Kanser Tarama Merkezlerinin; Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesinde eski doğumevi binasında, Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM Merkezefendi Devlet Hastanesi bünyesinde, Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesinde ve Akhisar İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesinde hizmet verdiğini belirtti. Yemenici, 2019 yılı itibariyle 4 KETEM'de son teknoloji dijital mamografi cihazlarıyla tarama hizmetlerinin devam ettiğinin de altını çizdi.